https://news.day.az/society/1797112.html Стало известно, как произошел пожар в многоэтажке в Баку В многоэтажном жилом доме по адресу Ясамальский район, улица Мирали Сеидова, 19А, пожар возник в в шахте электроснабжения здания. Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам дежурный оперативного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС, подполковник лейтенант Нурлан Исаев.
