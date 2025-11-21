Стало известно, как произошел пожар в многоэтажке в Баку

В многоэтажном жилом доме по адресу Ясамальский район, улица Мирали Сеидова, 19А, пожар возник в в шахте электроснабжения здания.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам дежурный оперативного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС, подполковник лейтенант Нурлан Исаев.

По его словам, после поступления информации о происшествии на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

Квартиры были защищены от огня, а жители полностью эвакуированы в безопасную зону.

Пожар полностью ликвидирован.