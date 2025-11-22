Жителей не допустили в здание после пожара в Баку

Хотя пожар в Ясамальском районе полностью потушен, в целях безопасности жителей не допускают в здание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, большинство жильцов проведут ночь у родственников, а остальные - в специально выделенных для них местах.

В настоящий момент неизвестно, как долго продлится эта ситуация. Территория находится под наблюдением полиции.