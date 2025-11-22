https://news.day.az/world/1797118.html Мерц обсудил с Трампом мирный план США по Украине Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив новый мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на издание Bild, информацию предоставил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
Мерц обсудил с Трампом мирный план США по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив новый мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание Bild, информацию предоставил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
Корнелиус отметил, что телефонный разговор между сторонами прошёл надёжно и конструктивно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре