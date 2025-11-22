Мерц обсудил с Трампом мирный план США по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив новый мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Bild, информацию предоставил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Корнелиус отметил, что телефонный разговор между сторонами прошёл надёжно и конструктивно.