Вниманию водителей!

Как сообщалось ранее, в соответствии с новым государственным стандартом, в государственных регистрационных номерных знаках, которые будут выдаваться транспортным средствам, больше не будет использоваться дефис между цифрами и буквами. Некоторые водители неправильно поняли это решение и начали закрашивать дефис на уже установленных номерных знаках своих автомобилей.

Как передает Day.Az, представитель Главного управления Государственной дорожной полиции Эльвин Гаджиев отметил, что данное решение не влияет на юридический статус старых номерных знаков:

"Это изменение касается только новых регистрационных знаков. Все государственные номера, которыми сейчас пользуются граждане и на которых присутствует дефис, полностью действительны. Нет никакой необходимости менять их или заменять новыми. Текущие номера остаются в силе, от граждан не требуется дополнительных обращений или замены номера. Новый стандарт распространяется лишь на дизайн номерных знаков, которые будут изготавливаться впредь, и не затрагивает юридический статус старых номеров".

Дорожная полиция провела мероприятия по фактам удаления дефиса. Водители, которые стерли или закрасили дефис на номере, были оштрафованы в размере 40 манатов согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Некоторые водители заявили, что удалили дефис, так как не знали, что новое решение не распространяется на старые номерные знаки.