Yasamalda yanğın baş verən binanın elektrik şaxtasından

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında 3 nəfərin ölümünə, 27 nəfərin tüstüdən zəhərlənməsinə səbəb olan yanğın baş verib.

İlkin məlumatlarda yanğının binanın elektrik şaxtasında baş verdiyi bildirilir.

Day.Az xəbər verir ki, Trend yanğının baş verdiyi elektrik şaxtasının fotolarını təqdim edir.