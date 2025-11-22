В Армении вспыхнул сильный пожар

На севере Армении вспыхнул сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полыхают поля и леса близ приграничной зоны в Тавушcкой области.

Пользователи соцсетей отмечают, что огонь начался несколько дней назад и сильно разросся за это время. На месте работают пожарные, но их усилий недостаточно.

В МВД Армении ситуацию пока никак не комментируют.