https://news.day.az/world/1797173.html В Армении вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО На севере Армении вспыхнул сильный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полыхают поля и леса близ приграничной зоны в Тавушcкой области. Пользователи соцсетей отмечают, что огонь начался несколько дней назад и сильно разросся за это время. На месте работают пожарные, но их усилий недостаточно.
В Армении вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО
На севере Армении вспыхнул сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полыхают поля и леса близ приграничной зоны в Тавушcкой области.
Пользователи соцсетей отмечают, что огонь начался несколько дней назад и сильно разросся за это время. На месте работают пожарные, но их усилий недостаточно.
В МВД Армении ситуацию пока никак не комментируют.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре