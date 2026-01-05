Еврокомиссия (ЕК) полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии, однако считает "невозможным" проводить параллель между действиями США в отношении Венесуэлы и Гренландии.

Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гренландия - это союзник США, мы ее полностью поддерживаем, и мы не видим никаких возможностей для сравнения [с действиями США в Венесуэле]. Еврокомиссия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители", - сказала она.