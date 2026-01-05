Президент Ильхам Алиев: Единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан

Сегодня центральноазиатско-азербайджанский союз и трансформация С5 в С6 имеют огромное значение не только для нашего региона, но и для всего мира. Потому что связность, транспорт, логистика сегодня имеют большое значение для многих ведущих международных акторов, и здесь единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Разумеется, с географической точки зрения могут использоваться и другие маршруты. Но с учетом существующей геополитической ситуации можем с полной уверенностью сказать, что для Запада альтернативные маршруты не могут считаться приемлемыми. Поэтому наша роль, то есть роль живого моста и надежного партнера, страны, способной уже реализовывать крупные проекты, естественно, будет возрастать, и мы видим это в практической жизни", - подчеркнул глава государства.