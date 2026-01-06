Космический мусор может стать новой причиной авиакатастроф

Падающие с орбиты обломки ракет и спутников становятся новой угрозой для гражданской авиации. Хотя риск столкновения пока невелик, он растет с каждым новым запуском, заставляя ученых искать баланс между безопасностью и бесперебойностью авиасообщения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Scientific Reports, в среднем раз в неделю крупный фрагмент космической техники - отработанная ступень ракеты-носителя или вышедший из строя спутник - входит в плотные слои атмосферы. Большинство из них сгорает, но отдельные детали достигают высоты полета самолетов - 9-12 километров. Даже мелкие частицы способны вывести из строя авиационный двигатель, передает Day.Az.

Исследование 2025 года показало, что вероятность неконтролируемого падения мусора над загруженным воздушным пространством в ближайший год составляет 26%. Согласно прогнозам, к 2030 году шанс столкновения коммерческого борта с обломком может составить 1 к 1000. При высокой интенсивности полетов это создает реальную угрозу катастроф.

Подобные прецеденты уже были. К примеру, в ноябре 2022 года неконтролируемое падение 20-тонной ступени китайской ракеты Long March 5B привело к закрытию воздушного пространства над Испанией и задержке сотен рейсов. Инцидент показал недостаток точных прогнозов и координации между странами.

Одна из главных проблем состоит в том, что погрешность расчетов времени и места падения достигает часов и тысяч километров из-за сложного взаимодействия обломков с разреженной атмосферой на границе космоса. Также нет четких правил, при каком уровне риска закрывать воздушное пространство. Слишком частые ограничения парализуют авиасообщение, бездействие - накапливает риски. Закрытие неба в одной стране (как в случае с Испанией) перенаправляет потоки самолетов в соседние регионы, создавая новые проблемы.

Миссия DRACO Европейского космического агентства, которую планируют запустить в 2027 году, изучит процесс разрушения спутника в атмосфере с помощью 200 датчиков, чтобы уточнить прогностические модели. Существует и Межведомственный комитет по космическому мусору, куда входят 13 агентств, - он ежегодно сверяет прогнозы и улучшает модели. Однако необходимы глобальные протоколы для обмена данными между космическими агентствами и службами управления воздушным движением - например, через Международную организацию гражданской авиации.

Для обычного пассажира риск, что его самолет столкнется с космическим мусором, ничтожно мал по сравнению с другими опасностями. Однако инженеры и регуляторы работают над тем, чтобы сохранить эту ситуацию, предотвратив даже маловероятную, но потенциально катастрофическую аварию.