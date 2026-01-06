https://news.day.az/world/1807591.html В Японии за 16 минут произошло четыре землетрясения В японской префектуре Симанэ за 16 минут произошло четыре землетрясения. Как передает Day.Az, об этом заявило Японское метеорологическое агентство. Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в префектуре Симанэ в 10:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами отсутствует.
Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в префектуре Симанэ в 10:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами отсутствует. Интенсивность толчков в эпицентре составила 5+ баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.
Затем в 10:24, 10:28 и 10:34 по местному времени были зафиксированы ещё три землетрясения.
Их магнитуды составили соответственно 4,5, 5,1 и 3,8.
