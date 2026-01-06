https://news.day.az/sport/1807606.html В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся первые матчи 2026 года В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут первые матчи в новом году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую федерацию волейбола, в мужском чемпионате состоятся два матча восьмого тура. В 16:00 команда "Нефтчи" встретится с "Гянджляр", а в 18:00 "Орду" сыграет против "Муров Аз Терминал".
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся первые матчи 2026 года
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут первые матчи в новом году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую федерацию волейбола, в мужском чемпионате состоятся два матча восьмого тура.
В 16:00 команда "Нефтчи" встретится с "Гянджляр", а в 18:00 "Орду" сыграет против "Муров Аз Терминал". Обе встречи пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В женском первенстве будет проведен перенесенный матч шестого тура между командами "Муров Аз Терминал" и "Абшерон". Игра состоится в спортивном зале клуба "Муров Аз Терминал" и начнется в 17:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре