США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы

США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес усилить борьбу с наркотрафиком. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо этого, Вашингтон хочет, чтобы Родригес выслала из страны иранских, кубинских и других "враждебных агентов", а также прекратила поставки нефти противникам США. Кроме того, американские власти ждут от нее содействия в проведении свободных выборов в Венесуэле.

Накануне, 5 января, Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.