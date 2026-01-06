АБР представил стратегию обновления Среднего коридора и транспортной инфраструктуры ЦАРЭС

Азиатский банк развития (АБР) планирует активизировать работу по улучшению транспортного сообщения и развитию экологически чистой энергетики в Центральной Азии, уделяя особое внимание модернизации ключевых торговых маршрутов и поддержке перехода региона к низкоуглеродной экономике.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявила генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутьеррес.

В области транспорта АБР будет приоритезировать связность, устойчивость и жизнестойкость мультимодальных коридоров ЦАРЭС через проекты в автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, авиации, интеллектуальной мобильности и водном транспорте, отметила Гутьеррес. Особое внимание будет уделено Коридору 2, который в значительной степени координируется со Средним коридором, для его модернизации и цифровизации с целью превращения в полноценный экономический коридор.

Прогресс планируется отслеживать с помощью системы измерения и мониторинга эффективности коридоров и других оценок. Новый механизм финансирования улучшения условий пересечения границ BUILD поможет правительствам устранить "узкие места" и упростить трансграничные перевозки и торговлю, отметила Гутьеррес. Специальные рабочие группы, включая недавно созданные дорожные и группы интеллектуальной мобильности, а также ежегодные отраслевые совещания обеспечат постоянную оценку и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

В энергетической сфере АБР сосредоточится на расширении возобновляемой генерации, модернизации инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, а также укреплении региональной энергетической связи для поддержки низкоуглеродных целей стран региона.

"АБР также будет работать с партнерами над крупными региональными проектами, такими как Рогунская ГЭС в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызской Республике. Эти проекты способны укрепить энергетическую безопасность, обеспечить значительный объём чистой гидроэнергетики и расширить торговлю электроэнергией по региону", - подчеркнула Гутьеррес.

Параллельно банк продолжит поддерживать трансграничные инициативы, включая "Зеленый энергетический коридор" через Каспий, в котором участвуют Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Он может быть расширен для вовлечения других стран региона как в производство, так и в транзит электроэнергии.

"Эффективность реализации проектов будет оцениваться по показателям увеличения мощности возобновляемых источников энергии, повышения надежности и гибкости электросетей, сокращения потерь, а также по созданию региональных платформ и коридоров для обмена экологически чистой энергией в регионе ЦАРЭС и за его пределами", - cказала в завершение Лея Гутьеррес.