В Гренландии оценили риски быть завоеванными США
Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен оценил риски нападения США на страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит агентство Ritzau.
Нильсен заявил, что Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой и США не станут завоевывать страну.
"У нас демократическое государство, так было много лет. <...> Не складывается такая ситуация, что США могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы изучаем все возможности", - отметил премьер.
