В Гренландии оценили риски быть завоеванными США

Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен оценил риски нападения США на страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит агентство Ritzau.

Нильсен заявил, что Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой и США не станут завоевывать страну.

"У нас демократическое государство, так было много лет. <...> Не складывается такая ситуация, что США могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы изучаем все возможности", - отметил премьер.