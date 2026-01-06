https://news.day.az/world/1807588.html Израиль нанес удары по югу Ливана Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли три удара по югу Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, атаке авиации подверглись высоты между между населенными пунктами Сарафанд и Тебна. По данным источника агентства, третий удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в районе Сарафанда.
