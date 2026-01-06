Израиль нанес удары по югу Ливана

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли три удара по югу Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, атаке авиации подверглись высоты между между населенными пунктами Сарафанд и Тебна.

По данным источника агентства, третий удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в районе Сарафанда.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболла" и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.