Мерц назвал критической ситуацию в немецкой экономике

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает ситуацию в немецкой экономике критической и ожидает, что предстоящий год будет "очень трудным". Он изложил эти мысли в письме своим соратникам по правительственной коалиции, которое имеется в его распоряжении.

В письме канцлер обозначает приоритетные направления и определяет основные задачи, которые стоят перед правительством ФРГ в ближайшие годы.

"По словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие", - отмечает издание.

В связи с этим Мерц поставил перед собой задачу создать в новом году более благоприятные условия для экономического роста в Германии, что поможет стране обеспечить рост и рабочие места.

Главным внешнеполитическим направлением правительства ФРГ он назвал поддержание свободы и мира в Европе.