США готовятся к повторному открытию посольства в Венесуэле

Администрация США разрабатывает план по возобновлению работы посольства США в Каракасе в случае соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press, об этом стало известно из осведомлённых источников.

По информации неназванного представителя Госдепартамента США, ведётся подготовительная работа по повторному открытию американского посольства в Каракасе. Однако официального решения по этому вопросу пока не принято.

Отметим, что в середине марта 2019 года Госдепартамент объявил о выводе сотрудников посольства США из Каракаса и закрытии дипмиссии.