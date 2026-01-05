Николас Мадуро назвал себя "военнопленным"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк подчеркнул, что по-прежнему является лидером своей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Мадуро сказал: "Я порядочный человек, и я по-прежнему президент своей страны". Он также подчеркнул, что является "военнопленным".

Напомним, что 3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.