Президент Ильхам Алиев: Увеличив наши золотые резервы, Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США

В прошлом году мы также приняли стратегическое решение увеличить золотые резервы страны. Мы ясно видели геополитическое развитие событий, и я был абсолютно уверен, что цена на золото будет расти. И она взлетела до небес.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это решение принесло Азербайджану значительный доход, глава государства отметил: "Благодаря увеличению наших золотых резервов, наш Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США только за счет этого. Но если цена упадет, конечно, наши резервы уменьшатся. Поэтому сейчас наши резервы меняются каждый день. Сегодня, вероятно, они составляют 84 или 83 миллиарда долларов. Завтра будет 85 миллиардов. Но тем не менее это одни из самых высоких резервов на душу населения в мире".