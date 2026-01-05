https://news.day.az/world/1807550.html США объявили Западное полушарие исключительной зоной своих интересов Госдепартамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая публикация размещена в соцсети X "Президент [США Дональд] Трамп не допустит угроз нашей безопасности", - говорится в сообщении.
