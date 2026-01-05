Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле

"Во время телефонного разговора с Трампом мы подчеркнули важность сохранения стабильности в Венесуэле".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что не поддерживает никакие действия, нарушающие политическую легитимность и международное право:

"В вопросе Венесуэлы мы стараемся поступать так, как будет лучше и правильнее как для Турции, так и для дружественного венесуэльского народа".

Президент Турции подчеркнул, что грубое нарушение суверенных прав стран и международного права может иметь серьёзные глобальные последствия:

"В мире, где сила превалирует над правом, не будет стабильности, кризисы и конфликты никогда не закончатся. Мы, как Турция, не хотим хаоса, беспорядков и напряжённости ни в нашем регионе, ни в других регионах".

Эрдоган добавил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он довёл до него вопросы, в которых Турция особенно чувствительна в своей внешней политике, в частности подчеркнув важность сохранения стабильности в Венесуэле.