Президент Ильхам Алиев: Модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны

Модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны. Потому что это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что для нашего общего развития каждый человек, особенно должностное лицо, должен работать от всего сердца, глава государства сказал: "Особенно после такой грандиозной и исторической Победы сейчас в обществе царит такое хорошее настроение. Последние пять лет мы все жили как гордые и счастливые люди. Поэтому к проблемам в обществе, к произволу чиновников в отношении кадров мы все должны быть нетерпимыми, во главе со мной, все должны быть нетерпимыми".