Нытье вместо права

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Генрих Мхитарян решил, что Новый год - подходящий момент, чтобы напомнить миру о себе. Но на этот раз не через футбол, а через порцию политического нытья. В своем Instagram он, не утруждая себя фактами, рассказал о "незаконно удерживаемых" в Баку армянах и призвал мир "действовать во имя справедливости". Заявление получилось громким, эмоциональным и абсолютно пустым - как симуляция в штрафной без касания.

Начнем с неприятного для Мхитаряна. Никаких "удерживаемых" в Баку нет. Есть обвиняемые. Есть подсудимые. Есть люди, которые после окончания войны незаконно проникли на территорию Азербайджана с оружием и были задержаны. Все. На этом сказка про "пленных" заканчивается, как бы ни хотелось ее продолжать в новогодних постах.

Но Мхитаряну, судя по всему, важнее не реальность, а формулировки. Слово "незаконно" он использует так же легко, как падает на газон при минимальном контакте. Проблема в том, что в реальной жизни за громкими словами следуют вопросы: Когда задержаны? Где? При каких обстоятельствах? И вот тут вся эта конструкция рассыпается.

Война закончилась. Это факт, а не мнение. Подписи поставлены. Боевые действия прекращены. Люди, о которых идет речь, не были захвачены во время войны. Они не подпадают ни под один пункт о военнопленных. Их задержали позже - на территории Азербайджана, в составе диверсионных групп. С оружием. Не с новогодними открытками.

По логике Мхитаряна, если человек - армянин, то он автоматически жертва. Неважно, что он делал, где находился и с чем был задержан. Сам факт ареста уже объявляется "несправедливостью". Удобная логика. Простая. И полностью противоречащая международному праву, которым так любят прикрываться.

Фраза "пусть мир наконец начнет действовать во имя справедливости" звучит особенно комично. Потому что мир как раз действует. Именно так, как и должен: признает право государства судить тех, кто нарушил его законы. А вот чего мир точно не обязан делать - это подыгрывать эмоциональным постам футболистов, решивших, что лайки заменяют доказательства.

Отдельное удовольствие - наблюдать, как Мхитарян путает футбольное поле с политической ареной. В футболе можно красиво упасть, схватиться за ногу, посмотреть на судью - и иногда это срабатывает. В политике и праве так не работает. Здесь судья - это закон. И он не реагирует на симуляции, как бы артистично они ни выглядели.

Никто не мешает Генриху Мхитаряну желать мира, здоровья и благополучия - это универсальный набор, к которому не придерешься. Но когда за этими словами начинается манипуляция терминами и подмена понятий, хочется напомнить простую вещь: публичность не равна компетентности.

Азербайджан никого не "удерживает". Азербайджан судит. По закону. За конкретные действия. На своей территории. В рамках своего законодательства и международного права. Все остальное - это эмоциональный шум, рассчитанный на аудиторию, которая предпочитает лозунги фактам.

Так что, Генрих, с Новым годом. Мяч - пинай, форму - носи, голы - забивай. А вопросы международного права оставь тем, кто хотя бы знает, где заканчивается штрафная и начинается уголовная ответственность.