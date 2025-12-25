Дипломатия нытья 2.0

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Снова о старом. В канун Рождества группа католических и армянских религиозных деятелей направила Папе Римскому очередное обращение с призывом "повлиять на Азербайджан" и добиться освобождения лиц армянского происхождения, находящихся под следствием в Баку. В письме вновь используется привычная риторика о "пленных", "гонениях" и "моральной ответственности международного сообщества". На самом деле перед нами не новый сюжет, а давно отработанный сценарий. Как только заканчиваются политические и правовые аргументы, начинается поиск внешнего арбитра. Сегодня это Папа Римский, вчера - Европарламент, позавчера - международные правозащитные структуры. Адресаты меняются, суть остается прежней: попытка вынести сугубо внутренний правовой вопрос Азербайджана за рамки его юрисдикции и превратить уголовные дела в предмет внешнего давления.

Ничего принципиально нового в этом обращении нет. Меняются адресаты, подписи, даты и поводы, но логика остается неизменной. Когда заканчиваются аргументы - начинается переписка. Когда реальность не устраивает - ищут внешнего арбитра. Сегодня - Папа Римский, вчера - Европарламент, буквально недавно - президент США. Напомним, что вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян всерьез предлагал "обратиться к президенту США", рассчитывая, что один жест извне якобы способен заставить Азербайджан "освободить пленных". Этот образ мышления давно стал привычкой.

Проблема, однако, в том, что обращения и письма не отменяют базовых фактов. А факты здесь предельно просты. Война завершилась в ноябре 2020 года. После этого все военнопленные были возвращены. Лица, о которых сегодня идет речь, были задержаны уже после окончания войны, на территории Азербайджана. Они не подпадают под статус военнопленных ни с точки зрения международного гуманитарного права, ни с точки зрения элементарной логики.

Их статус определяется не эмоциональной лексикой и не религиозными формулировками, а уголовно-правовыми процедурами. Эти лица проходят по конкретным делам, с конкретными обвинениями - в руководстве сепаратистскими структурами, создании незаконных вооруженных формирований, применении насилия. В Баку идет судебный процесс. Не "кампания", не "расправа", не "акт мести", а именно суд. С доказательствами, обвинениями и процессуальными рамками.

Попытка представить это как вопрос "милосердия" или "веры" - сознательная подмена понятий. Суд не отменяется письмом. Следствие не прекращается апелляцией. И уж точно уголовные дела не закрываются потому, что кто-то за пределами страны выразил "обеспокоенность". Так это не работает.

Именно поэтому обращение к Папе Римскому не имеет ни юридического, ни политического смысла. Святой Престол не обладает полномочиями вмешиваться во внутренние судебные процессы другого государства. Его моральный авторитет не заменяет юрисдикцию, а дипломатические связи не дают права диктовать решения судам. В противном случае само понятие суверенитета превращается в фикцию.

Однако в Армении и связанных с ней кругах этот простой факт упорно отказываются признавать. Вместо анализа собственных решений и последствий предпочитают искать "спасителя". Внешнего. Большого. Желательно - с мировой трибуной. Этот подход не нов и потому особенно утомителен. Его повторяют, каждый раз надеясь, что "в этот раз точно получится". Не получилось с одними - попробуют с другими. Не сработало вчера - напишут сегодня.

Это уже привычка. Привычка жить в иллюзии внешнего покровителя, который якобы обязан решать последствия их политических авантюр. Годы идут, фамилии меняются, адресаты обращений становятся все более экзотичными, но суть остается прежней: вместо признания реальности - жалоба, вместо ответственности - просьба, вместо закона - надежда на давление.

Можно писать письма до бесконечности. Можно обращаться к Папе, президенту США, генеральному секретарю ООН или кому угодно еще. Это не изменит главного - Азербайджан сам принимает решения, сам осуществляет правосудие и сам определяет рамки своей юрисдикции. Здесь не освобождают обвиняемых "по просьбе", не торгуются уголовными делами и не отменяют суд ради внешнего одобрения.

Проблема не в "несправедливом мире", а в неспособности принять изменившуюся реальность. Прошлое не возвращается письмами. Суд не отменяется жалобами. А поиск спасителя не заменяет ответственности. Сколько бы ни было обращений - результат останется тем же.