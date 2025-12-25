Тяжелое ДТП с автобусом в Баку

В Гарадагском районе Баку произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в ДТП попал автобус маршрута №122, осуществляющий пассажирские перевозки.

Инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Гарадагского района. Автобус, следовавший по маршруту Локбатан-Чейильдаг-Локбатан, попал в аварию в районе поселка Сахиль.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира, находившиеся в автобусе.

Сообщается также о нескольких пострадавших.