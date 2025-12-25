https://news.day.az/society/1805033.html Тяжелое ДТП с автобусом в Баку - есть погибшие и пострадавшие В Гарадагском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в ДТП попал автобус маршрута №122, осуществляющий пассажирские перевозки. Инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Гарадагского района.
В Гарадагском районе Баку произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в ДТП попал автобус маршрута №122, осуществляющий пассажирские перевозки.
Инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Гарадагского района. Автобус, следовавший по маршруту Локбатан-Чейильдаг-Локбатан, попал в аварию в районе поселка Сахиль.
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира, находившиеся в автобусе.
Сообщается также о нескольких пострадавших.
