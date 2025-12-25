В Азербайджане растет популярность платежных карт

По состоянию на конец ноября текущего года количество платежных карт в обращении по системам банков и ООО "Азерпочт" увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 134 тыс. и составило 21 млн 835 тыс. единиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, данный показатель на 12,2% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что количество дебетовых карт выросло на 14,7%, тогда как число кредитных карт сократилось на 6,7%.

Рост количества платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных расчетов. Так, в ноябре объем внутренних безналичных операций увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2025 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 7 940 млн манатов. Из них 6 948 млн манатов пришлось на электронную торговлю, 990 млн манатов - на операции через POS-терминалы, а 2 млн манатов - на операции через терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объем безналичных внутренних операций с использованием платежных карт составил 67,5% от общего объема внутренних карточных операций.