Выросли поставки из Китая в Азербайджан по Среднему коридору

С января по ноябрь текущего года из Китая в Азербайджан был отправлен 351 транскаспийский грузовой поезд, что на 34 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений между Китаем и Азербайджаном.

По словам дипломата, в 2025 году были запущены первые транскаспийские грузовые поезда, отправляющиеся из городов Цзиньхуа и Иу провинции Чжэцзян, а также из Пекина и Шэньчжэня.

Посол подчеркнула, что китайские товары стали крупнейшим источником грузов для Среднего коридора, существенно повысив его транзитный потенциал и перспективы дальнейшего развития.

"Китай продолжит сотрудничество с Азербайджаном в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и готов задействовать свои преимущества в области грузовых ресурсов, технологий и капитала для поддержки усилий Азербайджана по формированию регионального транспортно-логистического узла", - отметила Лу Мэй.