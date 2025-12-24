В Баку состоялся праздничный концерт Вокальной музыкальной школы Азербайджана Фидан Гаджиевой

В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт Вокальной музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, посвящённый Рождеству, Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщает Day.Az. Музыкальный вечер стал настоящим торжеством искусства, объединив на одной сцене традиции, молодость и профессионализм.

На открытии было отмечено, что Фидан Гаджиева на протяжении многих лет с честью представляет азербайджанское оперное искусство, выступает на престижных сценах мира, является обладательницей международных наград. Особое внимание было уделено её вкладу в воспитание талантливой молодёжи и подрастающего поколения. Фидан Гаджиева является основателем первого в Азербайджане женского камерного оркестра MEZZO, а также Оперного театра при Вокальной музыкальной школе. Особое место в её творческой деятельности занимает Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, который уже стал важной культурной платформой и вносит значительный вклад в развитие и популяризацию классического искусства.

В этот вечер молодые таланты, выступавшие в сопровождении женского камерного оркестра MEZZO, были встречены яркими овациями зрителей, представив произведения азербайджанских и мировых классиков. Фидан Гаджиева также исполнила ряд музыкальных композиций, что стало одним из самых ярких моментов вечера. Причем, ей аккомпанировал ее сын, юный пианист Чарльз Нейлор. Праздничный вечер завершился гала-выступлением с исполнением легендарного произведения Муслима Магомаева "Азербайджан", объединившей артистов и зрителей в едином эмоциональном порыве. В этот момент зал наполнился чувством гордости, единства и любви к Родине.

На вечере также состоялась премьера новогоднего клипа "Yeni il" ("Новый год", слова - Гюльнар Султанова, музыка - Айнур Адильгызы, режиссёр - Наиль Наибоглу) с участием Фидан Гаджиевой и её воспитанников.

Концерт стал символом продолжения традиций, надежды и светлого будущего, напоминая о том, что музыка способна соединять поколения, вдохновлять и дарить ощущение настоящего праздника.

