Итальянские Альпы засыпало снегом

Итальянские Альпы засыпает снегом.
Как передает Day.Az, сильный снегопад не прекращается уже почти сутки.
Ранее власти опасались, что горнолыжный сезон может быть под угрозой, но теперь зима наверстала упущенное.
