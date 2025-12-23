Названа дата выплаты пенсий и пособий в Азербайджане

Названа дата выплаты пособий, пенсий, компенсаций и адресной помощи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, выплаты пособий, пенсий, компенсаций и адресной помощи будут произведены до конца этой недели.

Отметим, что пособия, пенсии, компенсации и адресная помощь являются основными элементами системы социальной защиты в Азербайджанской Республике. Они представляют собой денежную поддержку, выплачиваемую государством различным уязвимым группам населения, таким как люди с инвалидностью, малообеспеченные граждане, семьи с детьми, ветераны войны. Цель этих выплат - обеспечение социальной защиты, преодоление бедности и предотвращение социальных рисков. Эти услуги осуществляются Министерством труда и социальной защиты населения (МТиСЗН) и Агентством DOST.