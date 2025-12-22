https://news.day.az/society/1804238.html Не тротуар, а ловушка: опасный участок на дороге к Сулутепе На дороге, ведущей к поселку Сулутепе, сложилась опасная ситуация для пешеходов. Как сообщает Day.Az, на пешеходном тротуаре, расположенном вдоль дороги, образовалась крупная яма. Из-за ее большой глубины и ширины пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти поврежденный участок.
Не тротуар, а ловушка: опасный участок на дороге к Сулутепе
На дороге, ведущей к поселку Сулутепе, сложилась опасная ситуация для пешеходов.
Как сообщает Day.Az, на пешеходном тротуаре, расположенном вдоль дороги, образовалась крупная яма.
Из-за ее большой глубины и ширины пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти поврежденный участок. Это создает серьезную угрозу безопасности в зоне с интенсивным движением транспорта.
Особенно рискованной ситуацию делает расположение проблемы вблизи магистральной дороги.
Граждане просят соответствующие структуры в кратчайшие сроки устранить возникшую проблему.
