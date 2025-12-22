Не тротуар, а ловушка: опасный участок на дороге к Сулутепе

На дороге, ведущей к поселку Сулутепе, сложилась опасная ситуация для пешеходов.

Как сообщает Day.Az, на пешеходном тротуаре, расположенном вдоль дороги, образовалась крупная яма.

Из-за ее большой глубины и ширины пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти поврежденный участок. Это создает серьезную угрозу безопасности в зоне с интенсивным движением транспорта.

Особенно рискованной ситуацию делает расположение проблемы вблизи магистральной дороги.

Граждане просят соответствующие структуры в кратчайшие сроки устранить возникшую проблему.