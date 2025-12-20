Avropa Parlamentinin qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdır və regionda sülh prosesinə zərbə vurur - Azər Qarayev
Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi son qətnamə bir daha göstərdi ki, bu qurum müstəqil və ədalətli yanaşma sərgiləməkdən çox uzaqdır.
Bunu Trend-ə açıqlamasında Azər Qarayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, sənədin mətnindəki yanaşma, istifadə olunan leksikon və arqumentlər tamamilə birtərəflidir, faktlara deyil, siyasi simpatiya və lobbi maraqlarına əsaslanır:
"Xüsusilə Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında imzalanmış hərtərəfli sazişin bəzi müddəaları bölgədə sülhə xidmət etməklə deyil, əksinə gərginliyi artırmaqla nəticələnə bilər.
Qətnamədə 2023-cü ilin sonlarında Qarabağda aparılan antiterror tədbirləri "zorakı təmizləmə", "etnik azlıqlara qarşı təzyiq" kimi qələmə verilir. Halbuki bu əməliyyat Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri daxilində, öz suverenliyini bərpa etmək məqsədi ilə həyata keçirilib. BMT, Aİ və digər qurumlar Azərbaycan ərazilərini tanıyır. Avropa Parlamenti isə bu reallığı nəzərə almadan birtərəfli dəyərləndirmə aparır.
Bu yanaşma Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır və Ermənistanı siyasi olaraq təşviq edir ki, sülh prosesində konstruktiv mövqe tutmasın".
O qeyd edib ki, həmin sazişdə Azərbaycana qarşı dolayısı ilə təzyiq vasitəsi ola biləcək müddəalar yer alıb:
"Bu sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, 2020-ci ildə yaranmış yeni reallıqlara, o cümlədən Azərbaycanın suverenliyinə hörmət prinsipi görünmür. Əvəzində, Ermənistanın maraqlarına uyğun bəyanatlar və çağırışlar var. Bu isə regionda sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində aparılan səylərə ziddir.
Sazişdə regionda "davamlı sülh və münaqişələrin beynəlxalq hüquqa uyğun həlli" ifadəsi yer alsa da, Ermənistanın interpretasiyasında bu, Azərbaycanın daxili ərazilərinin statusunun yenidən müzakirəyə çıxarılması kimi təqdim edilir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə toxunan istənilən qeyri-müəyyən bənd Ermənistan tərəfinə sülh danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqe tutmaq üçün siyasi bəhanə verir".
Azər Qarayevin fikrincə, məqsəd sülhdürsə, hər iki tərəfə eyni məsafədə yanaşılmalıdır:
"Avropa Parlamentinin qətnaməsində Ermənistanın "demokratikləşmə cəhdləri" dəstəklənməli, ona iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından kömək göstərilməli olduğu bildirilir. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın 30 il işğal faktı, minalanmış ərazilər, humanitar nəticələr kimi məsələlərə toxunulmur.
Bu, regionda balanssız siyasətin bariz nümunəsidir. Əgər məqsəd sülhdürsə, hər iki tərəfə eyni məsafədə yanaşılmalıdır.
Azərbaycan beynəlxalq tranzit yollarının açılmasını istəyir, bu isə 2020-ci il 10 noyabr üçtərəfli bəyanatında yer alıb. Bunu "təzyiq vasitəsi" kimi təqdim etmək beynəlxalq razılaşmalara zidd mövqedir".
Bu nümunələr göstərir ki, həm Aİ-Ermənistan sənədlərində, həm də Avropa Parlamentinin qətnamələrində regionda real sülhə xidmət etməyən, əksinə, birtərəfli siyasi mövqeləri gücləndirən müddəalar mövcuddur".
Azər Qarayev vurğulayıb ki, Milli Məclisin Avropa Parlamentinin bu qərəzli qətnaməsinə cavab olaraq qəbul etdiyi sənəd tam əsaslı və yerində atılmış addımdır:
"Azərbaycan parlamenti öz mövqeyini açıq, diplomatik dillə, lakin qətiyyətlə ifadə etdi. Qəbul edilən sənəd bir daha göstərdi ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz suverenliyini müdafiə edir və heç bir təzyiqə boyun əyməyəcək".
