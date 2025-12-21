https://news.day.az/world/1804096.html Мощный снегопад прошел в центре Саудовской Аравии - ВИДЕО Мощный снегопад прошел на северо-западе и в центре Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. вв 09
Мощный снегопад прошел в центре Саудовской Аравии - ВИДЕО
Мощный снегопад прошел на северо-западе и в центре Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
