Марко Рубио рассказал об участии США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Соединенных Штатов Америки считает миротворчество приоритетом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он рассказал о конфликтах, урегулированных во время президентства Трампа.

"Вы видели наше участие в разрешении таких проблем, как конфликт между Россией и Украиной, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, трагедия в Судане или конфликт в Южном Судане, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы всегда ищем возможности выступить в роли посредника, где это возможно, чтобы предотвратить войну или положить конец конфликтам. Конечно, во многих из этих случаев люди садятся за стол переговоров, достигают договоренностей и затем начинается процесс их реализации. Таким образом, мы добились прогресса по многим этим вопросам, в частности, в том, чтобы достигли согласия сторон на определенных условиях", - подчеркнул Марко Рубио.