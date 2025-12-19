Лувр возобновил работу в «нормальном режиме»

Забастовка сотрудников французского Лувра, длившаяся три дня, завершилась. Музей возобновил работу в обычном режиме, сообщает французское издание Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что из-за забастовки были закрыты практически все залы Лувра, лишь несколько из них были частично открыты в течение недели.

Как пишет Le Parisien, сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки на один день, 15 декабря, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда. Отмечается, что забастовка была прекращена из-за того, что сотрудникам так и не удалось договориться с руководством об удовлетворении своих требований.

В октябре неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет.