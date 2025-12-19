Кяльбаджарские инциденты в тоннеле и в Бейлик Багы - военные преступления

Здесь были представлены военные преступления. Честно говоря, о большой части из них я узнал впервые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал обвиняемый Араик Арутюнян в своей заключительном выступлении на судебном заседании по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения в Бакинском военном суде.

"Я достаточно информированный человек. Но об инциденте в тоннеле в Кяльбаджаре я узнал именно здесь. Об инциденте в Бейлик Багы (такде в Кяльбаджаре - ред.) я также узнал здесь. Безусловно, это военные преступления, и у них есть свои виновники. Если виновные не будут наказаны в этом мире, они понесут наказание за свои деяния на том свете", - сказал он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.