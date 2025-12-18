Раскрыта опасность одного вида пауэрбанков
Власти Китая заявили, что внешние аккумуляторы без экрана могут быть потенциально опасны для пользователей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание ITHome.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая подготовило запрет на продажу в стране пауэрбанков, которые не имеют дисплея и фирменного приложения. Специалисты раскрыли информацию, что встроенный экран и приложение-компаньон позволят контролировать технические характеристики аккумуляторов и неполадки в их работе.
По словам чиновников, за последний год резко выросло число инцидентов, связанных с возгоранием внешних аккумуляторов на борту самолетов. Ранее местные власти уже запретили провоз батарей, которые не имеют сертификации China Compulsory Certification.
В материале говорится, что новые технические требования вынудят около 70 процентов производителей пауэрбанков закрыть предприятия. Журналисты объяснили, что у мелких и средних производителей не будет возможности подготовить продукцию, которая соответствовала бы строгим требованиям. Запрет могут ввести к июню 2026 года.
