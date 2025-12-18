https://news.day.az/officialchronicle/1803396.html Внесены изменения в описание боевых знамен Государственной пограничной службы - Указ Описание боевых знамен Государственной пограничной службы изменено. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
Согласно указу, в "Описание боевых знамен Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики" добавлен новый параграф со словами: "О боевом знамени воинской части Сил быстрого реагирования - воинская часть № 0000 (номер воинской части) Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы".
