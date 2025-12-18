Лукашенко назвал стратегию нацбезопасности США "подарком для мира"

Стратегия национальной безопасности США станет подарком для мира в случае ее реализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Это (Стратегия нацбезопасности США - прим. ред.) если осуществится - для мира будет подарок" - сказал он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что мир станет совершенно иным, если американская инициатива "ключевой пятерки" будет реализована.

"Из средств массовой информации я услышал, что [Президент США Дональд] Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, США и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным - и в короткий промежуток времени", - отметил он.