Загадочный "инопланетный корабль" в Солнечной системе удивил ученых

Гарвардский астрофизик Ави Леб заметил новое загадочное свойство межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своем блоге на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в пятницу, 19 декабря, пройдет на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Леб обратил внимание, что у 3I/ATLAS сохраняется ярко выраженный антихвост - шлейф частиц, направленный в сторону Солнца. По его мнению, это необычно, поскольку объект давно миновал точку максимального сближения со светилом. А с учетом фактов из нового исследования, которое будет опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, вероятность появления такого антихвоста по естественным причинам крайне низка.

Согласно исследованию, в июле и августе наблюдалось периодическое покачивание антихвоста 3I/ATLAS. Это указывает на то, что его основание смещено от полюсов оси вращения его ядра менее чем на восемь градусов. По мнению Леба, это значит, что ось вращения объекта совпадает с направлением его движения, и после прохождения перигелия одна из его сторон всегда обращена к Солнцу, а другая - всегда от него.