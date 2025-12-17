Гороскоп на 17 декабря - Новые возможности и вызовы!

Сегодня звезды гороскопа обещают щедро наделять нас кипучей энергией. Работоспособность будет на высоте, и это дает хорошую возможность осуществить задуманное. Используйте это время для того, чтобы добиться успеха, но помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки. Кроме того, велика вероятность имущественных и финансовых споров. Если они у вас давно назрели, то избегать их не стоит, однако следите, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край. В противном случае, конфликт может оказаться болезненным и затяжным, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в Овне может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Овна будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе - практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Овна. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения - ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей - не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Телец

Не исключено, что сегодня Тельцу захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Телец не хуже других. Не противьтесь этому импульсу - сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Тельца в доказательство своего превосходства.

Близнецы

Сегодня Близнецам могут оказаться по плечу вещи, на которые они были неспособны еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут им активности и решительности, а еще - удачливости в делах. Благодаря этому, Близнецы будут точно знать, что им делать и как. Единственное "но": они будут знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Близнецов, поэтому на протяжении дня Близнецам следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Рак

Сегодня Рак будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Рак не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Раку следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Лев

Сегодня для Льва актуальна формула: "Всё в дом!". Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу - к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Льва, и его близких. Главное для него сегодня - не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Лев рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Дева

Сегодня Дева будет находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют ее такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ей будет трудно оставаться на одном месте - ситуация может требовать ее присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Дева и сама будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Деве приятный сюрприз.

Весы

Сегодня звезды гороскопа обещают Весам поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Весов есть план, как повысить свои доходы, - самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. - сегодня любой шаг Весов в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в их кошельке.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа наделяют Скорпиона здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день - быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Скорпиона, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Скорпион разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Стрелец

Сегодня Стрельца может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Стрелец, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника... Вариантов может быть множество, так что Стрельцу следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Козерог

Сегодня Козерогу трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и - отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Водолей

Сегодня дело, которому Водолей посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Водолей не будет склонен расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело - видеть цель, а другое - чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Рыбы

Сегодня Рыбы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Рыбы сегодня будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе - то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.