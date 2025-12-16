https://news.day.az/hitech/1802923.html Россия может заблокировать Youtube В Госдуме заявили о скорой блокировке YouTube в России. Как передает Day.Az, YouTube могут полностью ограничить в России в течение 6-12 месяцев. В Госдуме объяснили это отказом платформы соблюдать российские законы. По словам депутата Андрея Свинцова, сервис будут постепенно "выдавливать" из страны, продолжая ухудшать качество его работы.
Как передает Day.Az, YouTube могут полностью ограничить в России в течение 6-12 месяцев.
В Госдуме объяснили это отказом платформы соблюдать российские законы. По словам депутата Андрея Свинцова, сервис будут постепенно "выдавливать" из страны, продолжая ухудшать качество его работы.
Пользователям и авторам контента рекомендовали заранее переходить на альтернативные площадки.
