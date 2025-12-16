Россия может заблокировать Youtube

В Госдуме заявили о скорой блокировке YouTube в России.

Как передает Day.Az, YouTube могут полностью ограничить в России в течение 6-12 месяцев.

В Госдуме объяснили это отказом платформы соблюдать российские законы. По словам депутата Андрея Свинцова, сервис будут постепенно "выдавливать" из страны, продолжая ухудшать качество его работы.

Пользователям и авторам контента рекомендовали заранее переходить на альтернативные площадки. 