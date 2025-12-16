https://news.day.az/politics/1802727.html В Баку проходит VIII Конгресс Конфедерации профсоюзов Азербайджана - ФОТО В Баку проходит VIII Конгресс Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конгрессе выступят иностранные гости и представители социальных партнеров Азербайджанской конфедерации профсоюзов, а также будут заслушаны доклады.
В Баку проходит VIII Конгресс Конфедерации профсоюзов Азербайджана - ФОТО
В Баку проходит VIII Конгресс Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конгрессе выступят иностранные гости и представители социальных партнеров Азербайджанской конфедерации профсоюзов, а также будут заслушаны доклады.
Кроме того планируется выступление представителей организаций-членов Конфедерации профсоюзов Азербайджана, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре