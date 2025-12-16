В Баку проходит VIII Конгресс Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конгрессе выступят иностранные гости и представители социальных партнеров Азербайджанской конфедерации профсоюзов, а также будут заслушаны доклады.

Кроме того планируется выступление представителей организаций-членов Конфедерации профсоюзов Азербайджана, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений.

