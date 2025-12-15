Сегодня отмечается День чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая - праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Не стоит путать его с другой датой - Международным днём чая, установленным ООН в 2019 году и отмечаемым 21 мая.

Как передает Day.Az, цель сегодняшнего Дня - привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, - популяризация этого напитка.

Решение отмечать праздник именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в индийском городе Мумбаи и в 2005 году в бразильском Порту-Алегри. Именно в этот день была принята Мировая декларация прав работников чайной индустрии в 1773 году.

Соответственно, День чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест - это Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

Политика международной торговли, проводимая Всемирной торговой организацией, предполагает, что страны-производители откроют свои границы для торговли. Товарная цена чая неуклонно снижается во всех странах наряду с недостатком ясности в установлении цены на чай.

В чайной промышленности наблюдается перепроизводство, но данное явление контролируется, так как прибыль перекачивается к мировым брендам. Мировые бренды имеют возможность покупать чай по самым низким ценам, в то время как в чайной промышленности повсеместно проходит крупномасштабная перестройка. Она выражается в распаде и разъединении на уровне чайных плантаций и в консолидации на уровне брендов.

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад.

В 400-600 годах в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации чая. В Европе чай стал известен с первой половины 17 века. А одно из самых знаменитых событий в современной истории чая - это "Бостонское чаепитие", которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

В Азербайджане чай является не только самым популярным напитком в стране, но и неотъемлемой частью жизни каждого азербайджанца. Независимо от того, как надолго вы заглянули в гости, для вас хозяева обязательно накроют богатый чайный стол.

Церемония подачи чая также является одной из важнейших составляющих азербайджанской культуры. Традиционно чай подается в "армуду". Основным моментом при приготовлении чая является техника его заваривания и кипячения. В этом смысле вкус горячего чая, приготовленного в самоваре, в корне отличается от других видов кипячения чаев своей уникальностью.

Неотъемлемыми атрибутами национального чайного стола являются местные сладости. Особенно излюбленными считаются: различные варенья, пахлава, шякярбура, бадамбура, кята, гогал, рахат-лукум, различные сухофрукты и многое другое. Стол немыслим без кускового сахара "келле генд", разноцветного сахарного драже ногул, а также лимона, нарезанного на дольки.

В Азербайджане чай растёт на юге, на плантациях среди Талышских гор. Чай пьют повсюду, и он стал социальным образом жизни для каждого азербайджанца. В каждом уголке страны можно увидеть чайные дома или, как их называют местные, "чайхана".