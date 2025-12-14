Поножовщина на рождественском рынке в Германии

В немецком городе Херфорд произошло нападение с ножом, в результате которого был тяжело ранен 16-летний подросток.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

По данным издания, инцидент произошел в четверг вечером на окраине рождественского рынка. Между двумя знакомыми друг с другом подростками возникла ссора, в ходе которой 15-летний подозреваемый достал колюще-режущее оружие и нанес удар в спину своему ровеснику. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Сообщается, что пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в специализированную клинику, где ему провели экстренную операцию. По последним данным, его состояние после вмешательства стабилизировалось, однако изначально он находился в острой опасности для жизни.

Газета уточняет, что полиция задержала подозреваемого, которым оказался 15-летний житель Херфорда родом из Северного Ирака. Ведется расследование по статье "Покушение на убийство", а мотивы преступления пока остаются неясными.