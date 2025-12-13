Трамп назвал кандидатов на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal (WSJ), что склоняется выдвинуть на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центрального банка) главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или экс-члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, первые строчки занимают Кевин [Уорш] и Кевин [Хассет]. Оба Кевина отличные", - сказал он.

При этом глава Белого дома добавил, что имеется еще "пара отличных" кандидатов.