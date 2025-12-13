Два российских города ограничили работу аэропортов

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. По его словам, для обеспечения безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее мы сообщали об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Махачкалы ("Уйташ").