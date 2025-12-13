https://news.day.az/world/1802069.html Два российских города ограничили работу аэропортов В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.
Два российских города ограничили работу аэропортов
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.
До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. По его словам, для обеспечения безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.
Ранее мы сообщали об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Махачкалы ("Уйташ").
