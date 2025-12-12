В Финляндии строится один из крупнейших в Европе дата-центров

Канадская компания Bitzero планирует строительство в финском городе Кокемяки масштабного дата-центра, который может стать одним из крупнейших в Европе.

Как сообщает Day.Az, первоначально проект предусматривал мощность 500 МВт, однако планы были расширены до одного ГВт. Дата-центр будет размещен на территории около 100 га, а строительство первой очереди должно начаться в ближайшее время. Руководство города отмечает, что увеличение масштабов проекта не стало неожиданностью, поскольку возможность расширения обсуждалась еще на раннем этапе.

Ключевым вызовом для реализации проекта остается готовность энергетической инфраструктуры. Существующая электросеть Кокемяки пока не способна обеспечить такой объем потребления. В регионе уже ведется строительство подстанции и планируется прокладка линии электропередачи напряжением 110 кВ, однако для полноценной работы дата-центра потребуется линия 400 кВ, за которую отвечает оператор магистральных сетей Fingrid.

По оценке Fingrid, строительство новой линии высокого напряжения может занять 7-8 лет и потребует прохождения официальных процедур, включая запрос на подключение и разрешительные процессы. Несмотря на длительные сроки, в компании считают проект реализуемым. Регион Сатакунта и западное побережье Финляндии в целом имеют профицит электроэнергии, то есть производство электроэнергии значительно превышает ее потребление, что делает размещение крупного потребителя экономически и технически оправданным, хотя реализация проекта потребует длительной координации и поэтапной подготовки.