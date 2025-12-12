Сегодня – день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

12 декабря в Азербайджане отмечается день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Прошло 22 года с момента его ухода из жизни. Гейдар Алиев заложил прочный фундамент современной азербайджанской государственности.

Вернувшись к руководству страной в 1993 году, Гейдар Алиев уверенно заявил своему народу, что придет время, когда оккупированные земли будут освобождены. Он произнес слова, ставшие пророческими: "Любой ценой, ценой жизни, крови, сил мы освободим наши оккупированные земли и обеспечим территориальную целостность Азербайджана. В этом могут быть уверены все". Сегодня эта историческая миссия выполнена: карабахский конфликт остался в прошлом, а государственный флаг Азербайджана, поднятый Президентом Ильхамом Алиевым, развевается над освобожденными городами и селами страны. Над Шушой и Ханкенди.

Гейдар Алиев был гениальным государственным деятелем - одной из ключевых фигур региональной политики, пользующейся исключительным доверием и уважением как внутри страны, так и на международной арене. Придя к власти в конце 60-х годов прошлого века, он преобразовал Азербайджан из сырьевой провинции СССР в одну из наиболее развитых и динамичных республик Союза. В достижениях сегодняшнего Азербайджана живет его труд и вклад в развитие страны.

Откликнувшись на призыв народа в 1993 году, великий лидер вновь взял в свои руки руководство государством, вывел страну из политического хаоса и экономического кризиса. Ему удалось исправить ситуацию, созданную некомпетентным руководством ПНФА-Мусават. Именно благодаря ему был подписан исторический "Контракт века", а заложенная им нефтяная стратегия позволила обеспечить стремительный рост экономики.

В своей инаугурационной речи 1998 года Гейдар Алиев подчеркивал: "Мы хотим, чтобы в ХХI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений. Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна, и в том месте, где Европа сливается с Азией, сыграет свою историческую роль".

Сегодня все, о чем мечтал общенациональный лидер, сбылось. Азербайджан превратился в мощное, авторитетное государство. На основе прочного фундамента, заложенного великим лидером, Президент Ильхам Алиев создал современный Азербайджан. Страна смогла победить бедность, выстроить динамичную экономику, сформировать современную, боеспособную армию и укрепить свой международный авторитет как государства, с мнением которого считаются.

Президент Ильхам Алиев исполнил самую заветную мечту общенационального лидера - видеть Азербайджан свободным от оккупации. В день освобождения Шуши он сказал, обращаясь к народу: "Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человек, так как выполнил завещание отца".

Мы - народ-победитель, живущий в свободной, сильной, стабильной и процветающей стране.

Именно о таком будущем мечтал Гейдар Алиев.