Евросоюз перехватывает Армению у России: скажется ли это на перспективах мира?

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

В последнее десятилетие Южный Кавказ снова стал площадкой тектонических политических сдвигов. Армения стремительно меняет внешнеполитическую ориентацию: еще вчера она рассматривалась как "форпост России", а сегодня пытается встроиться в архитектуру Европейского Союза и коллективного Запада. Однако ключевой вопрос остается прежним: изменилась ли сущность армянской государственности? Может ли страна, исторически зависимая от внешних политических центров, превратиться в самостоятельного субъекта международных отношений?

Если исходить из анализа, который можно встретить в исследованиях российских, европейских, американских и ближневосточных политологов, ответ выглядит более чем неоднозначным.

В российской дореволюционной и советской историографии часто подчеркивалось, что становление Первой Республики Армения (1918 г.) происходило в условиях жесткой внешней опеки и прямой зависимости от великих держав. В отчетах дореволюционных российских ориенталистов встречалась сформулированная идея: "Армянский политический проект начала XX века не является результатом самостоятельного институционального развития; он появляется как следствие борьбы внешних держав за влияние на Кавказе".

Аналогичные оценки встречаются в исследованиях немецких и британских ориенталистов начала XX века, которые рассматривали регион как "пространство соперничества империй" и отмечали отсутствие у тогдашней Армении самостоятельного политического ресурса. Так, например, британские экспертные записки тех лет оценивали ситуацию еще жестче: "Армения возникает не как субъект, а как плацдарм, на котором сталкиваются интересы держав, не связанных с регионом исторически".

В современной ближневосточной аналитике (например, в работах турецких и иранских исследовательских центров) также подчеркивается, что формирование армянской государственности проходило не как завершенное внутрирегиональное политическое движение, а как продукт внешних интересов - сначала Российской империи, затем СССР.

Смена внешнего покровителя не привела к появлению субъектности. Меняются флаги, институции, кураторы, но не меняется модель зависимости.

Что это значит для Азербайджана?

Для Азербайджана главный вопрос прост: изменит ли эта трансформация характер армяно-азербайджанских отношений и перспективы мира? Если раньше на Азербайджан оказывалось давление через российскую платформу (многосторонние и двусторонние механизмы), то теперь оно будет усиливаться через европейские структуры и дипломатические каналы.

2 декабря в Брюсселе состоялось 6-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС, на котором были обсуждены и утверждены приоритеты этого партнерства. В принятом документе Евросоюз обязался перед Арменией, вопреки договоренностям саммита 8 августа 2025 года в Вашингтоне, содействовать "полному, немедленному и эффективному выполнению решений Международного суда ООН"; обещал, вмешиваясь в дела судебной власти Азербайджана, добиваться освобождения армянских военных преступников, диверсантов и террористов, продлить на неопределенный срок наблюдательную миссию у границ Азербайджана.

Брюссель, обещая добиваться освобождения армянских военных преступников, диверсантов и террористов, вмешивается в дела судебной власти Азербайджана, нарушает европейские принципы независимости судебной власти, верховенства закона. В Азербайджане нет военнопленных: после Трехстороннего соглашения от 9/10 ноября, все пленные были обменены с Арменией по принципу "всех на всех". В юриспруденции и в международном праве нет такого понятия, как "удерживаемые лица". В Баку перед судом предстали военные преступники, сепаратисты, виновные в разжигании войны, создании незаконных вооруженных формирований, этнических чистках, многочисленных преступлениях в отношении мирных жителей, уничтожении исторических, культурных памятников, стирании с лица земли городов, сел, кладбищ, лесов и других преступлениях.

В соответствии со ст. 15 парафированного 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, стороны "отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые. Также они не будут предпринимать, поощрять или участвовать в каких-либо враждебных действиях против друг друга, противоречащих настоящему Соглашению, в дипломатической, информационной и иных сферах, и будут проводить регулярные консультации с этой целью". Выходит, что Брюссель, закрыв глаза на тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских территорий, в нарушение достигнутых в присутствии Президента Трампа договоренностей, собирается оказывать помощь агрессору и оккупанту.

При этом в ст. 12 того же Соглашения стороны, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.), будут воздерживаться от действий, которые могут лишить смысла или цели настоящее Соглашение до его вступления в силу.

Подписанный в Брюсселе документ противоречит букве и духу парафированного мирного соглашения.

Иными словами, Азербайджан снова оказывается в положении, когда соседнее государство превращается в инструмент внешней силы.

Далее. Мир на Южном Кавказе требует субъектности сторон. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не рассматривают Армению как полностью самостоятельную единицу. Это означает, что Ереван не ведет политику, ориентированную на устойчивое региональное сосуществование, а действует в интересах того, кто обеспечивает ему безопасность.

Вывод, который часто встречается в ближневосточных и евразийских медиа, состоит в следующем: Армения не меняет свою геополитическую модель - она лишь меняет над собой флаг внешнего покровителя.

Для Азербайджана это означает, что теперь не Россия, а ЕС будет пытаться использовать армянскую повестку как инструмент давления на Баку. Ереван не станет двигателем мира в регионе, поскольку не обладает стратегической самостоятельностью. Долгосрочный же мир возможен только в условиях, когда Армения перестанет быть объектом внешней геополитики.

Для устойчивого мира на Южном Кавказе необходимо наличие самостоятельных политических субъектов, принимающих решения в интересах своих народов, а не внешних центров. Смена геополитического покровителя не изменила сути армянской государственности.

Пока Армения остается страной, политика которой определяется "кураторами" - сначала восточными, теперь западными, - естественного баланса и равноправного диалога применительно к Армении ожидать не приходится. Смена внешней ориентации может изменить риторику, стиль и механизмы давления, но не меняет сути самой модели. И пока Армения не обрелa настоящую субъектность, Южный Кавказ может остаться регионом, где мир зависит не от воли самих региональных государств, а от логики внешних игроков.

Именно поэтому формула "смена хозяина не меняет сути" остается актуальной для анализа армяно-азербайджанских отношений и перспектив долгосрочного мира.